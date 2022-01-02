В «Газпроме» рассказали о рекордных итогах 2021 года

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, подводя итоги года, сообщил, что 2021 год для «Газпрома» стал рекордным, сообщается в Telegram-канале компании, передает Trend со ссылкой на Газету.Ru.

Так, указал Миллер, в прошлом году компания добыла 514,8 млрд куб. м газа, что стало лучшим результатом за последние 13 лет. Прирост добычи «Газпрома» покрыл львиную долю роста мирового потребления газа в 2021 году, отметили в «Газпроме».

На российский же рынок из газотранспортной системы «Газпром» поставил 257,8 млрд куб. м газа — показатели также стали максимальными с 2013 года, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 31,9 млрд куб. м газа.

Объемы экспортируемого газа в страны дальнего зарубежья (185,1 млрд куб. м газа) также были превышены по сравнению с прошлогодними — на 5,8 млрд куб. м.

По словам Миллера, результат 2021 года занял четвертую строчку среди исторических рекордов компании. Он указал, что закупку российского трубопроводного газа нарастили 15 стран, больше всех — Германия (+10,5%), Турция (+63%) и Италия (+20,3%).

Глава «Газпрома» также подчеркнул роль газопроводов «Северный поток» и «Турецкий поток» в обеспечении надежных поставок российского газа в Европу. Он отметил, что с 29 декабря прошлого года «полностью готов к работе» и «Северный поток – 2» с проектной мощностью 55 млрд куб. м газа в год, также растет экспорт газа по газопроводу «Сила Сибири» в КНР.

Миллер добавил, что по итогам 2021 года в компании ожидают максимального за всю историю «Газпрома» финансового результата и, соответственно, рекордных дивидендов как для «Газпрома», так и среди всех российских публичных компаний.