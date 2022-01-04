В России выявили 15 903 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 15 903, до 10 570 212. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,15%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 071, до 9 575 147. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 90,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 834 против 835 днем ранее, до 312 187. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,95%, следует из данных штаба.