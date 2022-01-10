В Женеве начинаются переговоры России и США по гарантиям безопасности
Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, в эти минуты начинаются в Женеве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Российская делегация, которую возглавляют заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замминистра обороны Александр Фомин, прибыла в постпредство США, где пройдет встреча.
Временных рамок у переговоров нет, поэтому не исключено, что стороны сегодня будут делать перерывы. Об итогах встречи в понедельник вечером журналистам на брифинге расскажет Рябков.
17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.
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