В России за сутки госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом
Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 12 226, что на 4,8% ниже показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Число госпитализаций увеличилось в 34 регионах и снизилось в 49, следует из данных штаба.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 74 692, до 11 315 801. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,66%.
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