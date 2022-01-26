В России за сутки госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 12 226, что на 4,8% ниже показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Число госпитализаций увеличилось в 34 регионах и снизилось в 49, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 74 692, до 11 315 801. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,66%.