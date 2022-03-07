Netflix приостановил работу над новыми проектами в России

Американский стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix решил приостановить работу над новыми проектами в РФ в связи с событиями на Украине, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Netflix на время остановил реализацию всех будущих проектов и покупок, связанных с Россией", - отмечается в сообщении.

"Близкий к Netflix источник сообщил, что компания изучает, как повлияют на ее работу нынешние события", - пишет Variety.

Netflix - американский видеосервис с десятками тысяч фильмов, сериалов и ТВ-шоу. В России он стал доступен в начале 2016 года (в англоязычной версии). 14 октября 2020 года в партнерстве с НМГ была запущена русскоязычная версия сервиса.