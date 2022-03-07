Делегации России и Украины начали третий раунд переговоров

Российская и украинская делегации начали третий раунд переговоров в Беловежской Пуще. Об этом сообщило посольство РФ в Беларуси в своем Telegram-канале, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Только что стартовал третий раунд российско-украинских переговоров в Беларуси", - написало диппредставительство.

Перед началом переговоров глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что будут обсуждаться все три блока вопросов: внутриполитическое урегулирование, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования. Как указал Мединский, российская делегация попытается сегодня еще раз обговорить режим работы гуманитарных коридоров, ни один из которых пока не заработал в полной мере.