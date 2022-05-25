Россия и Иран обсуждают привлечение инвестиций в реализацию нефтегазовых проектов, а также своповые поставки нефти и газа. Об этом сообщил сопредседатель межправкомиссии России и Ирана, вице-премьер РФ Александр Новак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Безусловно, одна из важнейших отраслей нашего торгово-экономического сотрудничества это энергетика. Мы обсудили вопросы, касающиеся своповых поставок газа и нефти, и привлечение инвестиций в реализацию нефтегазовых проектов", - сказал он по итогам встречи сопредседателей межправкомиссии.