...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Россия

Россия и Иран обсуждают привлечение инвестиций в реализацию нефтегазовых проектов

Россия Материалы 25 мая 2022 15:52
Россия и Иран обсуждают привлечение инвестиций в реализацию нефтегазовых проектов

Читайте Trend в

Россия и Иран обсуждают привлечение инвестиций в реализацию нефтегазовых проектов, а также своповые поставки нефти и газа. Об этом сообщил сопредседатель межправкомиссии России и Ирана, вице-премьер РФ Александр Новак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Безусловно, одна из важнейших отраслей нашего торгово-экономического сотрудничества это энергетика. Мы обсудили вопросы, касающиеся своповых поставок газа и нефти, и привлечение инвестиций в реализацию нефтегазовых проектов", - сказал он по итогам встречи сопредседателей межправкомиссии.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости