Минсельхоз РФ предложил ввести запрет на вывоз риса с 1 июля по 31 декабря 2022 года

Минсельхоз РФ предложил ввести временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы на период с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно. Соответствующий проект постановления правительства опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно временный запрет на вывоз риса (код 1006 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) и крупы рисовой (код 1103 19 500 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза)", - уточняется в проекте постановления.