Болгария, Северная Македония и Черногория не дали разрешения на пролет самолета Лаврова

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации подтвердили, что Болгария, Северная Македония и Черногория не дали разрешения на пролет самолета руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, который 6-7 июня должен был посетить Белград, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В ведомстве подчеркнули, что «данные сообщения соответствуют действительности».

Отвечая на уточняющий вопрос, отменен ли из-за этой ситуации визит Лаврова в Белград, высокопоставленный источник в МИД РФ отметил, что «способностью к телепортации наша дипломатия еще не овладела».