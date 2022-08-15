Заболеваемость ковидом в России увеличилась за неделю на 49,2%

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась на 49,2%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей выросло на 29,8%. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Уровень госпитализации больных коронавирусной инфекцией в РФ увеличился за неделю на 29,8%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 74 регионах, заболеваемость выросла в 84, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 273, летальных исходов из-за ковида - на 53.

Днем ранее в стране зарегистрировали 28 982 случая заражения и 54 смерти, всего с начала пандемии - 18 907 231 и 383 178 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 15 410 против 14 942 днем ранее, до 18 151 487.