Logitech сообщила о прекращении работы в РФ

Швейцарская компания Logitech International S. A., являющаяся производителем компьютерных периферийных устройств, прекращает работу в России в связи с событиями в Украине, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы внимательно следили за развитием ситуации, и, к сожалению, обстоятельства не позволяют нам продолжать дела, как прежде", - отметил сотрудник Logitech. Компания "поддерживала своих работников на протяжении всего этого периода, однако из-за нынешних неопределенных условий мы были вынуждены пойти на крайнюю меру, прекратив наши остававшиеся операции в России", - пояснил он.

Как подчеркнуло агентство AWP, все работники российского филиала Logitech будут уволены к концу текущего месяца.

Logitech International S. A. - швейцарская компания, производитель компьютерной периферии и устройств для геймеров со штаб-квартирой в Лозанне.