В России зафиксировали 111 смертей из-за ковида за сутки

Число летальных исходов из-за ковида в России за сутки возросло на 111, это максимум с 12 мая. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее зафиксировали 104 смерти, всего с начала пандемии - 386 662.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло за сутки на 51 269 против 53 335 днем ранее. Всего с начала пандемии выявили 20 746 163 случая заражения.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 58 412 против 57 625 днем ранее, до 19 710 599.

За сутки в России госпитализировали 3 528 заболевших ковидом против 3 915 днем ранее (снижение на 9,9%). Число госпитализаций увеличилось в 31 регионе и уменьшилось в 50, еще в четырех ситуация осталась без изменений.