В России за сутки COVID-19 заболели 46,7 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 46 758 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Отмечается, что в России количество госпитализаций за сутки составило 1 936 человек и снизилось в сравнении с предшествующими на 45,1%.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 51 269 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 4 511. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 12-13 марта, когда выявлялось менее 50 тыс. заболевших.

Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умерли 95 человек, накануне сообщалось о 111 умерших.

Как сообщили в штабе, выздоровели за сутки 45 908 человек, или на 21,4% меньше в сравнении с 24 сентября.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 792 921 случай заражения коронавирусной инфекцией, 386 757 умерших и 19 756 507 выздоровевших.