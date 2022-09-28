На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту 1,9 км

Специалисты зарегистрировали пепловый выброс на высоту 1,9 км на вулкане Эбеко на Курильских островах. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от Камчатской группы реагирования на вулканические извержения поступила информация о том, что на вулкане Эбеко <...> произошел пепловый выброс на высоту 1,9 км", - говорится в сообщении.

Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние до пяти километров.