В России выявили 38 739 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 38 739, летальных исходов из-за ковида - на 109. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 40 017 случаев заражения и 111 смертей, всего с начала пандемии - 20 948 470 и 387 163 соответственно.

Количество выздоровевших после ковида увеличилось за сутки на 57 937 против 61 515 днем ранее, до 19 979 763.

За сутки в России госпитализировали 3 154 заразившихся ковидом против 3 300 днем ранее (снижение на 4,4%). Число госпитализаций увеличилось в 32 регионах и уменьшилось в 46, еще в 7 ситуация осталась без изменений.