США не намерены пополнять свой нефтяной резерв российской нефтью

Власти США не намерены пополнять свой стратегический нефтяной резерв за счет закупки российской нефти в условиях ограничения цены на нее. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

На регулярном брифинге один из журналистов напомнил, что ранее американская администрация заявляла, что планируют возобновить закупку нефти для восполнения своего стратегического нефтяного резерва, когда цена на нее опустится примерно до $70 за баррель. Страны Группы семи, ЕС и Австралия ранее согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель. В свете этого сотрудник СМИ поинтересовался, рассматривает ли Вашингтон возможность закупки российской нефти для пополнения национальных запасов. "Нет, потому что это (ввоз российской нефти в США) было запрещено", - ответила Жан-Пьер. В марте президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва не примет потолок цен на российскую нефть. По его словам, в Кремле дополнительно сообщат о том, каким образом будет организована дальнейшая работа.