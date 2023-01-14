В России выявили 5 102 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 102, летальных исходов из-за ковида - на 46. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 078 случаев заражения и 47 смертей, всего с начала пандемии - 21 851 824 и 394 355 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 3 887 против 4 271 днем ранее, до 21 271 432.

За сутки в РФ госпитализировали 813 заболевших против 876 днем ранее (снижение на 7,2 %). Число госпитализаций уменьшилось в 40 регионах и увеличилось в 33, в 12 субъектах ситуация не изменилась.