В России выявили 7 445 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 445, летальных исходов из-за ковида - на 37. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 8 082 случая заражения и 35 смертей, всего с начала пандемии - 22 758 243 и 397 790 соответственно. Число выздоровевших после коронавируса увеличилось за сутки на 8 731 против 9 605 днем ранее - до 22 144 313.

За сутки в России госпитализировали 1 085 заболевших ковидом против 1 047 днем ранее (рост на 3,6%). Число госпитализаций увеличилось в 41 регионе и уменьшилось в 29, еще в 15 ситуация не изменилась.

В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 848 против 1 193 днем ранее, до 3 494 549. Умерли восемь заболевших (днем ранее - семь, всего с начала пандемии - 48 576). Количество выздоровевших возросло на 867 - до 3 303 383.

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 796 случаев заражения и 1 013 случаев выздоровления, всего с начала пандемии - 1 930 689 и 1 885 613 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на девять - до 37 510.