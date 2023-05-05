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Россия и Куба подписали меморандум о сотрудничестве в сфере инвестиций

Россия Материалы 5 мая 2023 08:41 (UTC +04:00)
Россия и Куба подписали меморандум о сотрудничестве в сфере инвестиций

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Помощник президента России Максим Орешкин и вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас подписали в Гаване в четверг Меморандум о взаимопонимании по реализации Российско-кубинской инвестиционной инициативы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стороны отметили в качестве приоритетных секторов, представляющих взаимный интерес, энергетику, туризм, производство продуктов питания, инфраструктуру гражданской авиации, сахарную агропромышленность и горнодобывающую промышленность.

Представители РФ и Кубы подчеркнули важность состоявшихся за время визита Орешкина в Гавану встреч бизнесменов и чиновников двух стран и выступили за полное соблюдение договоренностей в целях укрепления экономических связей.

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