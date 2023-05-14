В России за сутки коронавирусом заболели около 3 тыс. человек

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 2 996 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Отмечается, что количество госпитализаций за сутки составило 332 человека и снизилось в сравнении с предшествующими на 45,1%.

По данным штаба, увеличение числа госпитализаций отмечено в 13 субъектах РФ, снижение - в 57 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 15 субъектах России.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ было зарегистрировано 3 027 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 31.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 25 человек, накануне сообщалось о 27 умерших.

Как сказали в штабе, выздоровели за сутки 3 493 человека, или на 30,4% меньше в сравнении с 13 мая.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 898 376 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 398 710 умерших и 22 320 310 выздоровевших.