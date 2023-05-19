Россия и США разработали проект документа, регламентирующий сведение МКС с орбиты

Роскосмос вместе с американскими коллегами разработал проект технического документа, который регламентирует процесс сведения с орбиты Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Некоторое время назад мы с нашими американскими коллегами разработали проект технического документа, который регламентировал сведение МКС с орбиты, а точнее, технические аспекты сведения", - отметили в пресс-службе.

В частности, в разработанном проекте документа предполагалось использовать доработанные грузовые корабли "Прогресс". Теперь, напомнили в Роскосмосе, у NASA появилась возможность корректировать орбиту станции двигателями своих кораблей, поэтому теоретически их тоже можно использовать для выдачи тормозного импульса.