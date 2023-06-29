ВВП России вырос в годовом выражении на 5,4%

БАКУ /Trend/ - ВВП РФ в годовом выражении в мае вырос на 5,4% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом говорится в обзоре о текущей ситуации в российской экономике, подготовленном Минэкономразвития, передает Trend.

"По оценке Минэкономразвития России, в мае 2023 года рост ВВП с исключением сезонного фактора составил 1,4% после роста на 0,1% месяцем ранее. В годовом выражении ВВП превысил уровень прошлого года на 5,4% (+3,4% в апреле), в том числе с учетом низкой базы. Уровень двухлетней давности превышен на 0,6%", - отмечается в обзоре.

Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития России, рост ВВП РФ в текущем году ожидается на уровне 1,2%, в 2024 году - 2%.