Банк России повысил ключевую ставку

Банк России провел внеочередное заседание своего совета директоров, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки. Согласно сообщению регулятора, начиная с 15 августа 2023 года, ключевая ставка будет увеличена на 350 базисных пунктов, достигнув отметки 12% годовых. Основной целью такого решения, подчеркнул Центральный банк, является снижение рисков в сфере ценовой стабильности, сообщает Trend.

Это решение направлено на обеспечение оптимальной динамики денежно-кредитных условий и общего внутреннего спроса. Эти параметры являются необходимыми для возвращения уровня инфляции к показателю 4% в 2024 году и последующей стабилизации близкой к 4% в будущем.

Сообщение также отмечает, что Банк России будет в дальнейшем анализировать фактические и прогнозируемые тенденции инфляции в контексте поставленных целей. Одновременно будет учитываться процесс структурной перестройки экономики, а также оцениваться риски, связанные с внутренними и внешними факторами, и реакция финансовых рынков на них. Эти факторы будут влиять на будущие решения относительно ключевой ставки.