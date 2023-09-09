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В России назвали стоимость затрат на постройку АЭС "Аккую" в Турции

Россия Материалы 9 сентября 2023 01:49 (UTC +04:00)
В России назвали стоимость затрат на постройку АЭС "Аккую" в Турции

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Общий объем инвестиций России в строительство АЭС "Аккую" в Турции оценивается примерно в $23-24 миллиарда долларов. Об этом заявил руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в городе Саров, передает Trend.

Во время этой встречи Владимир Путин также обсудил стоимость проекта строительства атомной электростанции в Египте, оценив ее в $25 миллиардов, и уточнил у Лихачева, что составят ли затраты в Турции $17 миллиардов. Лихачев сказал, что в Турции ожидается затраты в размере $23-24 миллиардов.

Отметим, что ранее стоимость строительства АЭС "Аккую" в Турции оценивалась примерно в $20-22 миллиарда долларов. Также важно отметить, что Россия рассматривает возможность строительства второй атомной электростанции, "Синоп", в Турции, что было объявлено в рамках переговоров между президентами России и Турции.

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