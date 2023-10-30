БАКУ /Trend/ - Международный аэропорт Махачкалы возобновил работу.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал гендиректор аэропорта Саид Рамазанов.

"Аэропорт полностью возобновил работу. Принимаем внутренние и международные рейсы", - сказал он.

Отметим, что ночью 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки. Толпа пробралась на взлетно-посадочную полосу, а также в здание аэропорта. Во время беспорядков в аэропорту пострадали девять полицейских, двое из них были госпитализированы.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.

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