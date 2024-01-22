В России работают над новыми схемами управления спутниками

БАКУ /Trend/ - Разрабатываемая в настоящее время Российская орбитальная система (РОС) откроет новые возможности для управления спутниками и позволит отточить технологии для межпланетных полетов, сообщил заместитель генерального конструктора РКК "Энергия" и главный конструктор РОС Владимир Кожевников, передает Trend.

По его словах, РОС предоставит шанс создать инновационную схему управления спутниками, где станция будет взаимодействовать с ними в рамках единой интеллектуальной системы. Кожевников выразил уверенность в том, что такой подход будет значительным шагом вперед, позволяя отечественной космонавтике перейти на новый технологический уровень.

Он также подчеркнул, что РОС будет использоваться для отработки технологий и оборудования для межпланетных полетов, таких как полеты на Луну или Марс, но не планируется использовать станцию в качестве перевалочной базы для этих полетов.