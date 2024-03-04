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Премьер-министр России обсудит с казахстанским коллегой совместные проекты в ряде сфер

Россия Материалы 4 марта 2024 04:32 (UTC +04:00)
Премьер-министр России обсудит с казахстанским коллегой совместные проекты в ряде сфер

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет переговоры со своим казахстанским коллегой Олжасом Бектеновым, сообщила пресс-служба правительства России, передает Trend.

Согласно информации, главы правительств обсудят текущие вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в сферах промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и гуманитарной сфере.

Сообщается, что будет уделено внимание укреплению взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, СНГ и других многосторонних форматах.

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