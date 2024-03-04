Премьер-министр России обсудит с казахстанским коллегой совместные проекты в ряде сфер

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет переговоры со своим казахстанским коллегой Олжасом Бектеновым, сообщила пресс-служба правительства России, передает Trend.

Согласно информации, главы правительств обсудят текущие вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в сферах промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и гуманитарной сфере.

Сообщается, что будет уделено внимание укреплению взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, СНГ и других многосторонних форматах.