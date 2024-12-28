БАКУ/Trend/ - Введены временные ограничения на работу аэропорта Казань, передает в субботу Trend со ссылкой на Росавиацию.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 06:00 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», - говорится в сообщении.

Как отмечается, экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.