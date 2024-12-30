Российский самолет совершил экстренную посадку в Ташкенте

БАКУ /Trend/ - Самолет российской авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Ферганы (Узбекистан) в Москву, совершил экстренную посадку в Международном аэропорту Ташкента.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Uzbekistan Airports, причиной этого стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

"Самолет российской авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1971 по маршруту Фергана-Москва, совершил вынужденную посадку в Ташкенте, который является резервным аэропортом. Причиной стала проблема со здоровьем одного из пассажиров. Экипаж принял решение приземлиться в резервном аэропорту", – говорится в сообщении.

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