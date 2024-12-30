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Самолет авиакомпании S7 совершил вынужденную посадку в Братске

Россия Материалы 30 декабря 2024 10:58 (UTC +04:00)

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Ramazan Abdullayev
Ramazan Abdullayev
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БАКУ /Trend/ - Самолет авиакомпании S7, выполняющий полет по маршруту Южно-Сахалинск-Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братск Иркутской области из-за смерти одного из пассажиров.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

"Самолет авиакомпании "S7", выполнявший рейс 5258 по маршруту Южно-Сахалинск-Новосибирск, совершил вынужденную посадку в Братске. Причиной этого стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров, в результате чего он скончался", – говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет вылетел в Новосибирск в 13:33 (09:33 по московскому времени).

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