Турция не примет участия в "Евровидении-2018" - вице-премьер

БАКУ /Trend/ - Турция не примет участия в конкурсе "Евровидение-2018", сказал вице-премьер страны Бекир Боздаг, пишут в понедельник турецкие СМИ.
При этом Боздаг не прокомментировал причину отказа Турции участвовать в этом конкурсе.
Отметим, что впервые Турция приняла участие в конкурсе "Евровидение" в 1975 году.
Турецкая певица Сертаб Эренер в 2003 году году заняла первое место на этом конкурсе.
Последний раз Турция принимала участие в "Евровидении" в 2012 году .
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)
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