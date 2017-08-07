Турция не примет участия в "Евровидении-2018" - вице-премьер

БАКУ /Trend/ - Турция не примет участия в конкурсе "Евровидение-2018", сказал вице-премьер страны Бекир Боздаг, пишут в понедельник турецкие СМИ.

При этом Боздаг не прокомментировал причину отказа Турции участвовать в этом конкурсе.

Отметим, что впервые Турция приняла участие в конкурсе "Евровидение" в 1975 году.

Турецкая певица Сертаб Эренер в 2003 году году заняла первое место на этом конкурсе.

Последний раз Турция принимала участие в "Евровидении" в 2012 году .

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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