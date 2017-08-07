Турция не примет участия в "Евровидении-2018" - вице-премьер

7 августа 2017 16:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция не примет участия в конкурсе "Евровидение-2018", сказал вице-премьер страны Бекир Боздаг, пишут в понедельник турецкие СМИ.

При этом Боздаг не прокомментировал причину отказа Турции участвовать в этом конкурсе.

Отметим, что впервые Турция приняла участие в конкурсе "Евровидение" в 1975 году.

Турецкая певица Сертаб Эренер в 2003 году году заняла первое место на этом конкурсе.

Последний раз Турция принимала участие в "Евровидении" в 2012 году .

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
Новости по теме
Стал известен город, в котором пройдет Евровидение-2018
Другие страны 26 июля 06:19
Движение Гюлена представляет угрозу не только для Турции - министр
Турция 12 июля 14:01
Министр юстиции: В Турции больше никто не сможет предпринять попытку военного переворота
Турция 12 июля 13:33
Сторонники Гюлена - реальная угроза для США – минюст Турции
Турция 3 июля 10:37
В Баку состоится концерт участницы "Евровидения-2017"
Звёздный мир 8 июня 15:41
Террористы используют соцсети для идеологической пропаганды – турецкий министр
Турция 2 июня 13:22
Названа ТОП-10 самых лучших сценических нарядов "Евровидения-2017" (ФОТО)
Стиль 19 мая 15:07
В Пекине прошли переговоры лидеров Турции и КНР
Турция 14 мая 07:19
Сценический номер Азербайджана самый обсуждаемый на "Евровидении" (ФОТО/ВИДЕО)
Интересное 13 мая 09:31
Определен порядок выступлений финалистов "Евровидения-2017"
Интересное 12 мая 10:17
На "Евровидении-2017" определены все финалисты
Интересное 12 мая 01:33
Диана Гаджиева в финале "Евровидения": Приветствую всех! (ФОТО)
Звёздный мир 10 мая 12:58
Диана Гаджиева на исторической красной дорожке "Евровидения" (ФОТО)
Стиль 9 мая 10:00
В Посольстве Украины в Баку состоялся прием, посвященный конкурсу "Евровидение-2017" в Киеве (ФОТО)
Общество 8 мая 15:25
Стало известно имя стилиста команды Dihaj на "Евровидении-2017" (ФОТО/ВИДЕО)
Стиль 5 мая 13:31
Счастлива, что хватило смелости… - представительница Азербайджана на "Евровидении 2017" (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 2 мая 10:52
Названы имена экспертного жюри "Евровидения-2017" в Азербайджане
Интересное 1 мая 14:21
Голова лошади и лестница: необычный номер Dihaj для "Евровидения" (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 1 мая 11:04