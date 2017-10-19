Турция и Иран будут использовать национальные валюты в торговле - первый вице-президент

БАКУ /Trend/ - Турция и Иран будут использовать национальные валюты в торговле, сказал первый вице-президент Ирана Исхак Джахангири в Анкаре во время совместной пресс-конференции с премьером Турции Бинали Йылдырымом, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Джахангири сказал, что Анкара и Тегеран заинтересованы в укреплении торговых и экономических отношений.

По его словам, использование национальной валюты в торговле между странами будет способствовать увеличению товарооборота.

По словам Джахангири, Иран также может увеличить поставки нефти и газа в Турцию.

Турция и Иран, сказал первый вице-президент, имеют единое мнение по поводу урегулирования конфликтов в регионе.

«Мусульманские страны должны совместно решать проблемы», - сказал Джахангири.

Ранее во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Иран Анкара и Тегеран достигли договоренности об использовании национальных валют в торговле.

Согласно данным института статистики Турции (TUİK), товарооборот между Ираном и Турцией в первом квартале 2017 года составил 3,5 миллиарда долларов.

По итогом 2016 года товарооборот между странами составил 9,66 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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