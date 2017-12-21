В Турции задержан еще один палач ИГ

21 декабря 2017 09:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Хатай на границе с Сирией задержан один из известных палачей организации «Исламское государство» (ИГ), 28-летний террорист по прозвищу Махмуд, говорится в сообщении полиции провинции, распространенном в четверг.

Отмечается, что разведка Турции и полиция провинции получили информацию о том, что Махмуд нелегальным путем проник на территорию Турции из Сирии и намеревался отправиться в Грецию.

Согласно информации, на допросе Махмуд сказал, что членами ИГ являются также его жена и мать.

Ранее в турецкой провинции Кайсери полицией был задержан один из палачей ИГ Абдульхалиг Абдулькадир.

Отметим, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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