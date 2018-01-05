Эрдоган передал свои полномочия спикеру парламента Турции

5 января 2018 11:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал свои полномочия спикеру турецкого парламента Исмаилу Кахраману, об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте турецкой «Официальной газеты» (Resmi Gazete).

Согласно сообщению, такое решение было принято в связи с визитом президента Турции во Францию, который состоится сегодня пятого января.

В рамках визита президенты Турции и Франции Реджеп Тайип Эрдоган и Эмманюэл Макрон обсудят региональные вопросы, а также вопрос объявления Иерусалима столицей Израиля, ситуацию в Ираке, Сирии и Иране, а также отношения Турции и ЕС.

Стороны также намерены подписать соглашения о военной сфере.

Ожидается, что Турция и военная компания EUROSAM подпишут соглашения о купле-продаже ракет дальнего действия Aster-30 Block 1 NT.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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