Эрдоган намерен в ближайшее время лично встретиться с Меркель

11 января 2018 11:03 (UTC+04:00)

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что президент Турции Тайип Эрдоган намерен лично встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает РИА Новости со ссылкой на таблоид Bild.

Ранее Чавушоглу заявил, что в отношениях Анкары и Берлина возникли проблемы, и обе стороны хотят преодолеть напряженность путем диалога.

Как пишет таблоид, Эрдоган рассматривает две возможности — пригласить Меркель в Анкару или самому отправиться в Германию. "Мы должны поддерживать диалог", — приводит издание слова Чавушоглу. Он отметил, что Эрдоган неоднократно проводил телефонные переговоры с Меркель и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года: Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в ЕС, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.

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