ВС Турции обстреляло Африн ответным ударом

20 января 2018 16:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВС Турция 19-20 января ответным ударом обстреляли позиции PKK / PYD-YPG в сирийском Африне.

Согласно местным источникам, силы, поддерживающие террористическую группировку, распространили информацию о том, в результате обстрелов ВС Турции якобы погибли местные жители.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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