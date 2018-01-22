ВС Турции уничтожили позиции PYD/YPG в Сирии, с которых был обстрелян турецкий Рейханлы

22 января 2018 00:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВС Турции нанесла удары по позициям PYD/YPG - сирийского крыла РПК ("Рабочая партия Курдистана"), сообщают турецкие СМИ.

Удары были нанесены с воздуха.

Отмечается, что ранее с данных позиций был обстрелян район Рейханлы провинции Хатай, в результате которого погиб один, 46 человек получили ранения.

Ранее Генштаб Турции сообщил, что ВС Турции начали операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.

Отмечается, что в операции задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям террористической организации PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года.

Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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