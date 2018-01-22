НАТО считает операцию Турции против курдов в Сирии самообороной

НАТО считает операцию Турции в Сирии самообороной и ответом на террористические угрозы. Об этом ТАСС сообщил источник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, подчеркнув, что альянс находится в постоянном контакте с Анкарой. В НАТО также отмечают необходимость соблюдения пропорциональности в действиях Турции.

"Турция находится во взрывоопасном регионе и значительно пострадала от терроризма. Все страны имеют право на самооборону, однако очень важно, чтобы это делалось в пропорциональной и сбалансированной манере", - заявил он.

"Турция предоставила информацию о своей операции союзникам в НАТО. Генеральный секретарь Йенс Столтеберг находится в постоянном контакте с руководством Турции", - отметил собеседник агентства. По его словам, Столтенберг во вторник провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По сообщениям из Анкары, вооруженные силы Турции и отряды "Сирийской свободной армии" (ССА) за последние 48 часов продвинулись на 7,5 км от турецко-сирийской границы в направлении города Африн. Нанесены авиаудары по более чем 150 целям. Обе стороны уже сообщили о потерях, в том числе среди гражданского населения.

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