В ходе боев в Африне ранены двое турецких военнослужащих

БАКУ /Trend/ - В ходе боев в сирийском Африне ранены двое турецких военнослужащих, сообщают в среду турецкие СМИ.

Раненые доставлены в военный госпиталь в провинции Хатай на границе с Сирией.

Также сообщается о продолжении в настоящее время боев между ВС Турции и боевиками PYD и YPG в районе Африна.

Напомним, что 20 января ВС Турции начали совместно со Свободной сирийской армией (ССА) военную операцию под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Ранее власти Турции сообщили о гибели восьми военнослужащих.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операции задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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