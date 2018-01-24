В ходе операции в Африне уничтожены 47 целей - Генштаб Турции

БАКУ /Trend/ - В ходе операции, проводимой в сирийском Африне, в среду ВС Турции уничтожили 47 целей PYD/YPG, а также ИГ («Исламское государство»). Об этом говорится в заявлении Генштаба Турции, распространенном в среду.

"В ходе воздушной операции в Африне сегодня наши ВВС поразили 47 целей террористических организаций PYD и YPG и ИГ. В операции участвовали 27 самолетов, все они благополучно вернулись на базы", - отмечается в заявлении.

Генштаб также отмечает, что всего за четыре дня операции уничтожено 287 террористов.

Напомним, что 20 января ВС Турции начали совместно со Свободной сирийской армией (ССА) военную операцию под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операции задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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