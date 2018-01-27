В Сирии не осталось террористов ИГ - Эрдоган

27 января 2018 14:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Сирии не осталось террористов «Исламского государства» (ИГ) которые могли бы вести боевые действия, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в субботу турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, при этом США под прикрытием борьбы с ИГ поддерживает и вооружает террористов из PYD и YPG.

Глава государства отметил, что целью Турции, проводящей военную операцию в сирийском Африне, является обеспечение своей безопасности.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией (ССА) военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операции задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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Azernews Newspaper
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