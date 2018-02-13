В Анкаре улица, где расположено американское посольство, может получить название "Оливковая ветвь"

БАКУ /Trend/ - В Турции принято решение переименовать улицу, где расположено американское посольство в Анкаре: в настоящее время эта улица носит имя Невзата Тандогана, и это название будет изменено на "Оливковую ветвь", пишут во вторник турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ, такое решение принято в связи с позицией США в отношении к проводимой Турцией военной операции "Оливковая ветвь", нацеленной на освобождение сирийского города Африн от террористов PYD.

Как сообщалось ранее, вице-премьер Турции Хаканг Чавушоглу сказал, что предоставление со стороны США финансовой помощи на 500 миллионов долларов действующим в Сирии террористам из PYD может привести к полному разрыву отношений между Анкарой и Вашингтоном.

По словам Чавушоглу, США должны сотрудничать по всем вопросам с Турцией, а не с террористами.

"К великому сожалению США не изменили своей позиции в отношении террористов в Сирии, и Вашингтон по-прежнему оказывает военную помощь террористам из PYD", - сказал Чавушоглу.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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