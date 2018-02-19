Эрдоган и Рухани обсудили ситуацию в Сирии

19 февраля 2018 21:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор президентов Турции и Ирана Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани. Об этом в понедельник сообщают турецкие СМИ.

Согласно сообщению президенты обсудили сирийской вопрос, в частности ситуацию в Африне и Идлибе.

Эрдоган во время разговора подчеркнул необходимость совместных усилий в борьбе против террористов в рамках операции «Оливковая ветвь».

Президент Турции также выразил иранскому коллеге соболезнования в связи с погибшими в результате крушения самолета в Иране.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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