Turkish Airlines прекратит авиасообщение между Ставрополем и Стамбулом

27 февраля 2018 15:20 (UTC+04:00)

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 15 марта прекращает авиасообщение между Ставрополем и Стамбулом, обсуждается сезонное сотрудничество, сообщил глава ставропольского аэропорта Николай Апальков, передает РИА Новости.

Рейсы между Ставрополем и Стамбулом выполняются регулярно — два раза в неделю.

"В августе 2017 года у нас был вице-президент авиакомпании… после мы получили сообщение, что с 15 марта они прекращают авиасообщение между Ставрополем и Стамбулом", — заявил Апальков на совещании в думе края.

По его словам, с авиакомпанией обсуждается налаживание сезонного авиасообщения — летом и до октября. Однако окончательного решения пока не принято, добавил глава аэропорта.

Как отметил на совещании министр дорожного хозяйства и транспорта края Роман Петрашов, авиакомпания будет работать с аэропортом Краснодара, а причинами отказа сотрудничать со Ставрополем стали низкая загрузка рейсов и неполное соответствие взлетно-посадочной полосы международным стандартам.

Кроме этого, министр сообщил, что аэропорт Ставрополя в текущем году намерен увеличить пассажиропоток на 16,4% до 414,6 тысячи человек. По его словам, рост пассажиропотока в 2017 году составил 8,5% и достиг 356,2 тысячи человек.

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