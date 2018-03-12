Число освобожденных от террористов населенных пунктов в сирийском Африне превысило 180

БАКУ /Trend/ - ВС Турции совместно с силами Свободной сирийской армии освободили в рамках операции «Оливковая ветвь» в сирийском районе Африн 185 населенных пунктов, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Отмечается, что в целом за все время проведения операции ликвидированы 3291 террорист.

Напомним, что операция "Оливковая ветвь" началась 20 января.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @rhafizoglu

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