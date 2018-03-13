Чавушоглу: Труция не будет использовать С-400 в ходе операции в Сирии

13 марта 2018 13:48 (UTC+04:00)

Турция не будет использовать С-400 в ходе операции "Оливковая ветвь" в Сирии, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

"С-400 — оборонительные системы, и мы будем использовать их, только если будет нападение на Турцию. Мы не собираемся использовать российские С-400 в операции "Оливковая ветвь",- сказал Чавушоглу на встрече со студентами МГИМО.

Также глава МИД Турции отметил, что Россия и Турция работают вместе над предотвращением насилия в сирийской Восточной Гуте и Идлибе.

"Мы видим плоды нашего с РФ диалога по Сирии, там сформировались зоны безопасности. Мы сделали очень большие шаги, чтобы создать очаг стабильности в Сирии",- сказал Чавушоглу.

"Да, конечно же, есть нарушения в Восточной Гуте и в Идлибе, но мы и их должны остановить, и мы, как три страны-гаранта (РФ, Турция, Иран), боремся, чтобы остановить насилие там",- добавил он.

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