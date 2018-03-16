Турция будет соблюдать баланс национальных и региональных интересов - МИД

БАКУ /Trend/ - В ситуации, в которой сегодня находится мир, и в частности страны Ближнего Востока, необходимо учитывать не только собственные национальные интересы, но также интересы региона в целом, и Турция намерена придерживаться этого баланса.

Об этом в пятницу, в ходе обсуждения темы мира и безопасности на Ближнем востоке на VI Глобальном Бакинском форуме, сказал заместитель министра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз.

"Войны, разгоревшиеся в Ираке и Сирии, во многом следствие зацикленности многих стран региона лишь на собственных интересах, и допускать подобного в будущем нельзя. С достижением постконфликтной ситуации в Сирии, Турция намерена соблюдать баланс и нести ответственность за интересы всего региона. В противном случае Сирия превратится в игровую площадку для преступных организаций и сил, желающих дальнейшего разжигания конфликтов и войн", - сказал Йылдыз.

Заместитель министра отметил, что Турция задалась целью избежать повтора ситуации в Ираке и Сирии. "Государства должны открыть свои границы для беженцев из погруженных в конфликты стран. Необходимо разработать правила по принятию беженцев, чем мы, в настоящее время, занимаемся совместно с ООН", - сказал Йылдыз.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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