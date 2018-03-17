Турция направляет на границу с Сирией дополнительную военную технику

17 марта 2018 11:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция направляет на границу с Сирией дополнительную военную технику, пишут в субботу турецкие СМИ со ссылкой на военные источники.

Сообщается, что военная техника направлена в провинцию Хатай, которая граничит с сирийским районом Африн.

Отметим, что 13 марта Генштаб заявил о том, что ВС Турции и силы Свободной сирийской армии полностью окружили Африн.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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