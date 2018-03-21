Турецкая авиация уничтожила 12 боевиков РПК, готовящих террористические атаки

21 марта 2018 10:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции уничтожили 12 боевиков РПК, готовящих террористические атаки, на севере Ирака, говорится в сообщении Генштаба ВС Турции, распространенном в среду.

«ВВС Турции 20 марта уничтожили 12 боевиков РПК в районе Хакурк на севере Ирака», - говорится в сообщении.

Отметим, что конфликт Турции с Рабочей партией Курдистана (РПК), требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Текст: Али Гасымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Ираке заявили о готовности сотрудничать с Турцией
Другие страны 20 марта 15:37
Саудовская Аравия запустила рейсы в Эрбиль
Арабские страны 19 марта 15:22
Турция и Иран могут начать совместную военную операцию против РПК – СМИ
Турция 16 марта 15:19
ВВС Турции продолжают бомбить позиции РПК на севере Ирака
Турция 16 марта 11:33
Полиция Стамбула провела антитеррористическую операцию
Турция 16 марта 09:16
На западе Ирака разбился американский вертолет
Другие страны 16 марта 02:57
Генштаб ВС Турции о числе ликвидированных в Африне террористов
Турция 14 марта 11:23
Ирак отменил запрет на авиаперелеты в Эрбиль
Арабские страны 13 марта 14:20
Анкара и Багдад договорились о совместной борьбе против РПК – вице-премьер Турции
Турция 13 марта 09:29
При засаде боевиков на дороге Багдад-Киркук погибли десять человек
Другие страны 12 марта 15:44
Канада может увеличить свою военную группировку в Ираке
Другие страны 10 марта 10:39
Король Саудовской Аравии построит в Ираке стадион на 135 тысяч мест
Арабские страны 10 марта 02:20
В Ираке раскрыли ячейку ИГ, планировавшую теракты во время парламентских выборов
Другие страны 9 марта 23:54
Турция ведет переговоры с Ираком о начале совместных операций против РПК - премьер
Турция 9 марта 15:27
Столтенберг: НАТО сохранит присутствие в Ираке по просьбе официальных властей
Другие страны 6 марта 12:15
В рамках операции «Оливковая ветвь» ликвидировано свыше 2700 террористов – генштаб Турции
Турция 5 марта 11:08
В рамках операции «Оливковая ветвь» от террористов в Сирии освобождены 134 населенных пункта
Турция 5 марта 10:18
300 гражданок Турции находятся под арестом в Ираке
Турция 1 марта 16:18