МВД Турции завило о ликвидации свыше 20 террористов внутри страны

БАКУ /Trend/ - В течение минувшей недели в рамках антитеррористических операций против РПК в восточных провинциях Турции уничтожено в общей сложности 24 террориста, говорится в сообщении МВД Турции, распространенном в понедельник.

В сообщении отмечается, что в рамках операции также конфисковано 300 килограммов взрывчатки.

«Операции против террористической организации РПК будут продолжены», - говорится в сообщении МВД Турции.

Отметим, что конфликт Турции с Рабочей партией Курдистана (РПК), требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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